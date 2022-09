"Un avion dangereux", "Il doit retourner au hangar": les messages vocaux glaçants du pilote d'Emiliano Sala avant le crash

La BBC continue de suivre de près l'évolution de l'affaire Emiliano Sala. Le joueur de Nantes, qui avait trouvé un accord pour un départ vers Cardiff, est décédé en 2019 lors d'un crash aérien, le pilote ayant été plus que probablement été intoxiqué au monoxyde de carbone. L'appareil avait finalement disparu en mer, avec un impact mortel pour les deux hommes.

Le média anglais a diffusé dans un podcast des messages vocaux envoyés par le pilote, David Ibbotson, à un ami. Ce dernier y fait part de ses doutes sur l'appareil qu'il allait devoir utiliser pour transporter Sala. "Je suis allé chercher un footballeur à Cardiff. Ils m’ont confié la tâche de le récupérer dans un avion dangereux", lance David la veille du tragique accident. "D'habitude, j’ai mon gilet de sauvetage entre les sièges, mais demain, je le porterai, c’est sûr", précise-t-il.

Il revient aussi sur un épisode encore plus inquiétant, quand le même appareil lui a fait une belle frayeur. "J’étais en train de voler et puis boum. Je me suis dit : qu’est-ce qui ne va pas ? Alors j’ai vérifié mes paramètres, tout était bon et il volait toujours, mais ça a attiré mon attention. Cet avion doit retourner au hangar", a annoncé David Ibbotson, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Le pilote annonce dans le même vocal que la pédale de gauche ne fonctionnait plus sur l'appareil.

Des aveux qui font froid dans le dos quand on connaît la fin tragique de cette histoire.