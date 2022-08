Alerte pépite: le Belge Roméo Lavia marque et bat déjà un record en Premier League (vidéo)

Le futur du football belge se dessine tout doucement et Roméo Lavia en fera bien partie.

Le jeune belge qui évolue sous les couleurs de Southampton en Angleterre a apporté une (grande) pierre à l'édifice de la victoire des siens face à Chelsea hier soir (2-1). Menés 0-1, les Saints ont su réagir rapidement via un superbe 'golazo' de l'ancien de Manchester City.

La soirée sera parfaite pour les coéquipiers de Lavia, car juste avant la mi-temps, ils prendront l'avantage pour le garder jusqu'à la fin de la rencontre, s'octroyant ainsi une victoire de prestige face aux ouailles de Thomas Tuchel.

Né en il y a 18 ans, le Bruxellois bat ainsi déjà un record. En effet, à 18 ans, 7 mois et 24 jours, il devient le premier joueur né en 2004 à inscrire un but lors d'un match de Premier League. Il devient par ailleurs le plus jeune belge à marquer en Premier League, juste devant Adnan Januzaj (18 ans et 8 mois au moment de son premier but).

Le futur s'annonce excitant pour nos Diables Rouges !