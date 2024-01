Allemagne: malgré les blessures, le Bayern s'impose et met la pression sur Leverkusen

Partager:

Décimé par les blessures, la dernière en date de Kingsley Coman, le Bayern Munich s'est imposé samedi sur la pelouse de sa bête noire Augsbourg (3-1) et met la pression sur Leverkusen qui reçoit le Borussia Mönchengladbach en soirée (18h30). Après 19 matches disputés, le Bayern compte 47 points, et recolle à un point du Bayer Leverkusen, leader invaincu du championnat d'Allemagne (15 victoires et 3 matches nuls), avant d'affronter Gladbach dans sa BayArena.

L'enchaînement de trois matches (à domicile contre le Werder Brême et l'Union Berlin et à Augsbourg) en l'espace de six jours pour les hommes de Thomas Tuchel a laissé des traces. Le technicien munichois a perdu mercredi soir les défenseurs français Dayot Upamecano (cuisse) et autrichien Konrad Laimer (mollet) et le milieu de terrain défensif allemand Joshua Kimmich (épaule). Pour le plus court déplacement des Munichois, Tuchel, privé également du Sud-Coréen Kim Min-jae et du Marocain Noussair Mazraoui, mobilisés avec leur sélection, a dû une nouvelle fois se montrer imaginatif dans le secteur défensif, en titularisant Eric Dier dans l'axe.

Il a aussi placé Raphaël Guerreiro sur le côté droit de la défense. Le joueur était était tellement peu habitué à cette position qu'il est allé se placer à gauche au retour des vestiaires avant de s'apercevoir avec le sourire de son erreur. Samedi, c'est l'attaquant français Kingsley Coman qui s'est blessé à un genou, dans un duel qui a amené l'ouverture du score munichoise. Sur un corner tiré par Raphaël Guerreiro à la 23e, Leon Goretzka a prolongé au premier poteau et Coman, au second poteau s'est arraché pour remettre en jeu. En retrait, Aleksander Pavlovic n'a pas manqué l'occasion de marquer son premier but.