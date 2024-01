"100 % avec eux": les conducteurs galèrent mais beaucoup soutiennent le mouvement des agriculteurs

Les automobilistes ont été coincés de longues heures ce matin, en raison des blocages des agriculteurs. Il y avait des perturbations importantes sur certains axes. Mais, malgré les embouteillages, la majorité des conducteurs que nous avons rencontrés soutiennent le mouvement.

Le blocage est total sur l’autoroute E19 à hauteur de Feluy, les agriculteurs marquent le coup et empêchent toute circulation. De nombreux camions sont à l’arrêt, bloqués par le mouvement. Certains font contre mauvaise fortune bon cœur et discutent dans le calme avec les manifestants. Comme Thomas qui est bloqué ici depuis 4h30 : "On comprend aussi leur mouvement, on ne peut pas non plus dire qu’on est contre, parce que ce qui se passe est quand même triste. On ne peut rien faire, ils ont décidé de bloquer, on attend. Cela ne sert à rien d’envenimer les choses".