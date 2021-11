Ballon d'Or: la septième victoire de Messi fait grincer des dents

Le septième Ballon d'Or de Lionel Messi n'est pas célébré universellement: en Allemagne, où Lewandowski est une super-star, on crie au scandale, alors que des personnalités comme Thomas Tuchel regrettent que Jorginho, multi-titré en 2021, n'ait pas été récompensé.

"Choix scandaleux!", titre mardi le quotidien allemand Bild, jamais à court d'une outrance: "Depuis des années la star polonaise du Bayern est performante, accumule les buts et les titres (...) mais ça ne suffit visiblement pas."

Désigné meilleur joueur Fifa en 2020, après avoir été meilleur buteur de la Ligue des champions, Lewandowski n'avait pas gagné le Ballon d'Or cette année-là, le concours ayant été annulé pour cause de pandémie.

Mais la saison dernière, il a inscrit 41 buts en Bundesliga, battant le record mythique de Gerd Müller (40 buts en 1971-72). Cet exploit, qui a enflammé l'Allemagne, n'a toutefois pas eu le même écho à l'étranger, où la Copa America de Messi avec l'Argentine a évidemment beaucoup plus marqué les esprits.

- "Messi est transparent" -

Dans la soirée de lundi, d'anciennes ou d'actuelles gloires du football ont exprimé leur désaccord, à chaud sur les réseaux sociaux et les plateaux de télévision: "honnêtement, je n'y comprends plus rien", a lâché Lothar Matthäus, Ballon d'Or 1990. "Avec tout le respect que je dois à Messi et aux autres grands joueurs nommés, aucun ne l'avait autant mérité que Lewandowski. Certes, Messi a gagné la Copa America avec l'Argentine, mais à Paris il est transparent."

D'autres, en Europe, s'interrogent aussi sur le choix de Messi: "Il m'est à chaque fois plus difficile de croire en ces récompenses dans le football", dit ainsi Iker Casillas, le légendaire gardien espagnol désormais retraité. "Pour moi, Messi est l'un des cinq meilleurs joueurs de toute l'histoire, mais il faudrait commencer à savoir distinguer ceux qui ont été les meilleurs à l'issue d'une saison. Ce n'est pourtant pas difficile, punaise!"

Mardi, c'est Jürgen Klopp qui a ajouté sa voix au concert: "On peut donner le Ballon d'Or éternellement à Messi pour son jeu et pour sa carrière", a lâché le charismatique entraîneur de Liverpool, "mais si tu ne le donnes pas cette année à Lewandowski, alors quand?".

- "Mauvaise blague" -

La presse spécialisée elle-même émet des doutes sur la philosophie du prestigieux concours de son confrère France Football: "Ce prix est devenu une farce", s'exclamait lundi la Gazzetta dello Sport, avant même de connaître le verdict.

Le choix "ne tient pas compte de la fantastique année 2020 du Polonais Lewandowski", regrette le quotidien sportif italien. "Quelle mauvaise blague pour Robert, la deuxième place n'est qu'une inutile compensation."

Messi lui-même a rendu un hommage appuyé à son malheureux dauphin: "Tu mérites aussi de gagner le Ballon d'Or", lui a-t-il lancé pendant la cérémonie. "Tout le monde est d'accord que l'an dernier, ça aurait dû être toi le vainqueur. Ça n'a pas été possible à cause de la pandémie, mais je crois que tu mériterais qu'on te donne ce trophée."

L'idée a d'ailleurs été reprise par l'Anglais Gary Lineker: "Je pense que le Ballon d'Or 2020 devrait rétrospectivement être attribué à +Lewy+. Il le mérite", a tweeté le meilleur attaquant anglais des années 80, devenu consultant et journaliste vedette.

- Jorginho, troisième malgré les titres -

Outre Lewandowski, le milieu de terrain de Chelsea Jorginho, vainqueur de la Ligue des champions puis de l'Euro avec l'Italie, aurait pu prétendre à la récompense individuelle, mais a terminé troisième.

Il "a gagné tous les principaux trophées et a grandement participé à ces titres donc ça n'aurait pas été une surprise s'il avait soulevé le Ballon d'Or", a regretté mardi son entraîneur en club Thomas Tuchel.

Le joueur de 29 ans est aussi défendu dans son pays: dans la Repubblica, le journaliste italien Paolo Condo explique avoir voté pour son compatriote à la première place car "le Ballon d'or se donne sur une période de dix mois". "Si tu es le meneur de jeu et le métronome de l'équipe qui a gagné la Ligue des champions comme de la sélection qui a brillé dans un grand tournoi, tu as atteint le sommet."

Quant à Messi, précise-t-il, sa victoire à la Copa America "lui valait un autre podium , mais sur la marche la plus basse".

