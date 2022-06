Dernier de son groupe en Ligue des Nations, la France se voit déjà "peut-être gagner la Coupe du monde!"

Si la Fédération française de football a budgétisé les quarts de finale pour les Bleus au Mondial, son président Noël Le Graët "souhaite" au moins les demi-finales, a-t-il dit à l'issue de l'assemblée générale de la FFF à Nice.

"Au moins les quarts de finale", comme budgétisé par la FFF, "mais je souhaite toujours qu'on soit dans les quatre" demi-finalistes. "C'est valable pour les filles (à l'Euro en juillet, NDLR) comme pour les garçons", a dit Le Graët lors d'une conférence de presse à la fin de l'AG.

Le président a part ailleurs confirmé qu'il allait rencontrer le sélectionneur Didier Deschamps à Guingamp en juillet, mais pas pour évoquer une prolongation de son contrat, qui se termine à la fin de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre).

"Didier va venir me voir à Guingamp, où je me sens très à l'aise, a expliqué Le Graët. J'aime bien passer une journée avec lui de temps en temps. On va se voir au mois de juillet, avant la préparation de la Coupe du Monde. On va bien regarder les choses pour voir comment la +Fédé+ peut s'impliquer davantage pour rendre service (au Qatar)."

"Je n'évoquerai avec lui aucune prolongation", a précisé Le Graët.

S'il "n'excuse pas les performances" récentes des Bleus (deux défaites et deux nuls, ndlr) en Ligue des nations en juin, le dirigeant a toutefois reconnu que "pour toutes les grandes nations, beaucoup de joueurs, qui ont beaucoup joué cette saison, n'ont pas été à la hauteur de l'événement".

"Question de fatigue, de blessure, d'envie aussi", a-t-il lancé avant de se tourner vers les instances supra-nationales.

"Très franchement, en les taquinant un peu, ce serait bien si l'UEFA et la FIFA se voyaient un peu plus souvent pour harmoniser les calendriers. Autant de matches à la fin des championnats, ce n'est pas très raisonnable", a insisté Le Graët, qui compte sur les deux matches de septembre "pour sortir de cette dernière place" en Ligue des nations.

"Pour ne pas perdre de l'argent, il ne faut pas descendre", a-t-il souligné.

Quant à l'éventualité de voir Zinédine Zidane succéder à "DD", le président a rétorqué: "Vous calculez loin! On va peut-être gagner la Coupe du monde! Et dans ce cas-là, Didier Deschamps reviendra à Guingamp passer une journée."