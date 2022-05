Deux joueurs du Betis prêts à créer une cagnotte pour transférer un de leur coéquipier (photo)

Hector Bellerin est visiblement très apprécié à Séville. L'Espagnol de 27 ans a disputé 31 rencontres cette saison dans la formation du Betis, où il est prêté en provenance d'Arsenal. Un prêt plus que fructueux et qui a plu au principal intéressé, qui aimerait d'ailleurs rester en Espagne et signer un bail définitif avec son club. Mais le Betis, aux moyens limités, n'a pas l'intention de payer une vingtaine de millions d'euros pour l'acquérir.

Deux de ses coéquipiers, Borja Iglesias et Aitor Ruibal Garcia, ont donc décidé de faire autre chose. Sur les réseaux sociaux, ils ont ainsi proposé d'ouvrir une cagnotte pour lever des fonds afin de boucler le transfert. Les deux hommes ont confirmé leur intérêt pour cette manœuvre sur les réseaux sociaux, mais jusqu'ici, rien n'a finalement été ouvert.

Hector Bellerin retournera officiellement à Arsenal le 30 juin.