Eden Hazard aurait-il dû avoir un carton rouge ? Son adversaire publie une photo saisissante après le tacle du Diable Rouge (photos)

Dimanche soir, Eden Hazard a rejoué avec le Real Madrid, une première depuis le 19 février dernier soit 85 jours. Le Diable est monté sur le terrain peu après l'heure de jeu, mais a failli ressortir de la pelouse presqu'aussitôt.

Dix minutes après sa montée, le Diable est l'auteur d'un tacle appuyé sur Carlos Akapo. Le joueur de Cadiz a pris les crampons d'Hazard sur le pied et a dû quitter la rencontre.

Après le match (1-1), Akapo a publié une photo de son pied et de la radio qu'il a faite en estimant que la carte jaune qu'a reçue son agresseur aurait pu avoir une couleur plus foncée. "Grâce aux personnes qui s'en sont occupées, mes deuxième et troisième métatarsiens sont cassés. Il est maintenant temps de récupérer et de mourir le week-end prochain", écrit le joueur en référence au dernier match de la saison, dimanche prochain, que Dadiz doit absolument gagner pour espérer éviter la relégation.

Dans le reste de la rencontre, Eden aura montré quelques gestes intéressants (et moins dangereux que son tacle) sans parvenir à offrir la victoire à son équipe. Il aura une nouvelle chance de reprendre du rythme avec le dernier match de championnat du Real Madrid dimanche 22 contre le Betis Seville. Le Real défiera ensuite Liverpool en finale de la Ligue des Champions le samedi 28 mai.