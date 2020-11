Maradona: le superbe hommage de Messi après son but contre Osasuna (photos)

Le FC Barcelone a étrillé Osasuna 4-0 pour la 11e journée de Liga dimanche grâce à un excellent Antoine Griezmann (buteur et passeur décisif), et remonte provisoirement à la 7e place au classement.

Les Catalans se sont imposés grâce à un but de Martin Bratihwaite (29e)a près un cafouillage, puis une reprise de volée magnifique depuis l'extérieur de la surface de Griezmann (42e), qui a ensuite offert une passe décisive à Philippe Coutinho (56e). L'inévitable Lionel Messi est venu parachever l'oeuvre du Barça à la 73e, et a rendu hommage à son compatriote argentin Diego Maradona, décédé mercredi: il a ôté son maillot du Barça pour laisser apparaître le maillot rouge et noir du légendaire N.10 chez les Newell's Old Boys de Rosario.