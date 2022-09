Frère imposé au club, salaire impayé, gang: le président d'un club français lâche une bombe sur la famille de Paul Pogba

Mathias Pogba, 32 ans, n'a jamais réussi à briller au plus haut niveau du football. Le frère aîné de Paul Pogba n'a joué que dans des clubs de seconde zone, mais il a surtout marqué l'un des clubs où il a évolué, à savoir le Tours FC, qui évoluait alors en Nationale 1. Le président de la formation française, Jean-Marc Ettori, a révélé avoir engagé le frère Pogba sous la pression de sa famille, qui avait fait une offre irrefusable.

"Un supporter de longue date du Tours FC est venu me voir pour proposer un contrat à Mathias Pogba. Nous n'avions pas besoin de lui au vu de ses piètres résultats antérieurs. La réponse fût immédiate, c'est non. L'agent de Paul Pogba, Gaël Mahé, m'a dit: 'Paul Pogba aimerait que vous preniez son frère'. Mais on n'avait pas les moyens pour quelqu'un qui n'est pas au bon niveau. J'ai dit que ce n'est pas grave, Paul Pogba paiera une partie de son salaire, de tout ce qu'il coûtera", a révélé le président du Tours FC sur BFM TV.

Selon lui, ils devaient alors verser la somme totale de son salaire en 4 fois, dont un premier virement 15 jours à peine après son arrivée. Mais cela n'a jamais été fait. "Malgré les relances, les coups de téléphone, la famille Pogba n'a jamais honoré la moindre facture que nous lui avons envoyé", a regretté Jean-Marc Ettori, qui a qualifié l'entourage de Paul Pogba de gang. "Je n'ai jamais eu affaire à Paul Pogba de ma vie. Le problème de Paul Pogba, c'est son entourage, sa maman, son frère et son agent, la personne qui dit le représenter, Gaël Mahé", a-t-il analysé.

Mathias Pogba est sorti du silence il y a quelques jours en affirmant avoir des informations à dévoiler sur les agissements de son frère, notamment concernant son appel à un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé. A Tours, Mathias Pogba n'aura joué que 5 matchs.