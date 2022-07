Histoire folle à Toulouse: cet ado fait croire qu'il a signé au club... et ça marche ! (photos)

Esteban et Rafael ont vécu une expérience aussi drôle qu'insensée, cette semaine. Les deux ados sont de grands supporters de Toulouse. Ils ont donc fait le chemin jusqu'à la boutique du club pour s'offrir les nouveaux maillots. En se baladant aux alentours du stade, ils ont vu une porte ouverte. En s'approchant, ils ont rencontré un membre du club, qui les a invité à visiter le stade s'ils restaient discrets.

Conscients de la chance qu'ils avaient, les deux adolescents ont décidé de faire une petite blague. "Puisqu’on a le Stadium à nous, pourquoi on ne ferait pas des photos comme si on venait de signer au Téf pour s’amuser? Je photographie mon pote au niveau de la tribune honneur, je le prends au niveau de la zone mixte comme s’il venait de signer au ‘Téf", raconte Esteban sur RMC.

L'idée d'origine était de piéger des amis et une petite communauté de fans sur Instagram. Mais les choses ont dérapé et le jeune homme, qui avait le même nom de famille qu'un jeune espoir du PSG, a été confondu avec un jeune international portugais ! "Deux jours après, mon pote m’appelle et me dit qu’un monsieur sur Twitter a relayé l’info comme quoi un jeune joueur du PSG (qui a le même nom de famille) était transféré à Toulouse et que sur la photo c’est moi (lui). Je lui dis ‘tu déconnes !", raconte Estaban à la radio.

L'info est alors relayée, puis démentie par des journalistes. Pendant 5h, Esteban était donc un joueur du TFC. "Après ça, le groupe d’information des Violets.com partage l’information alors que quand on est supporter toulousain, c’est vraiment le meilleur site. Ce sont vraiment des gars supers. Je lui dis: ‘Attends, je vais vraiment finir par croire que tu vas jouer à Toulouse!’. Un de vos confrères remarque la supercherie. Tout ce qui coïncide entre mon pote et le joueur du PSG, c’est le nom de famille", a expliqué le jeune homme.

Une aventure incroyable, un petit raté et au bout, un immense fou-rire.