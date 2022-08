Joueur et joueuse UEFA de l'année: Benzema et Mead, première consécration en vue

Grandes premières à Istanbul: Karim Benzema, époustouflant au Real Madrid jusqu'au sacre en Ligue des champions, et Beth Mead, qui a porté l'Angleterre vers la gloire à l'Euro, sont favoris pour décrocher jeudi les titres de meilleur joueur et meilleure joueuse de l'année selon l'UEFA.

Un avant-goût du Ballon d'Or ? Favori pour la récompense individuelle suprême, qui sera remise le 17 octobre à Paris, Benzema devrait monter une première fois sur la scène jeudi lors d'une cérémonie à Istanbul pour décrocher le premier grand titre individuel de sa carrière.

Finaliste avec son coéquipier Thibaut Courtois et un autre Belge, le meneur de jeu de Manchester City Kevin de Bruyne, Benzema ne laisse que peu d'espoir à ses concurrents tant il a accaparé la lumière cette saison.

Avec 44 buts en 46 matches, l'avant-centre français a porté le Real vers son 35e sacre en championnat, et il a été l'un des héros de la "Maison blanche" lors des épiques retournements de situation successifs qui ont mené le Real vers sa 14e couronne en C1.

Et si cela ne suffisait pas, "KB9" a aussi soulevé un titre international avec les Bleus, la modeste Ligue des nations, en octobre, avec des buts en demi-finale et en finale.

Quatre ans après Luka Modric, sacré en 2018, le titre de meilleur joueur de l'UEFA pourrait donc revenir à un joueur du Real. Il s'agirait du 5e sacre pour le club merengue, après Cristiano Ronaldo en 2014, 2016 et 2017, et donc Modric en 2018.

Le lauréat de cette édition 2022 succédera à Jorginho, sacré l'an passé grâce à son rôle au sein de la sélection italienne qui a remporté l'Euro et au sein du Chelsea de Thomas Tuchel, vainqueur de la C1 l'an passé.

Le premier (et dernier) Français à avoir eu l'honneur de cette récompense est Franck Ribéry en 2013. Antoine Griezmann et N'Golo Kanté ont terminé deuxièmes, respectivement en 2016 derrière "CR7" et en 2021 derrière Jorginho.

- Mead devant Putellas ? -

La course au trophée féminin est un peu plus serrée. L'attaquante anglaise Beth Mead fait office de favorite, mais l'Espagnole Alexia Putellas, sacrée l'an dernier et en lice pour un doublé, pourrait venir jouer les trouble-fêtes.

Avec six buts et quatre passes décisives, Mead a été nommée meilleure joueuse et co-meilleure buteuse (avec l'Allemande Alexandra Popp) du Championnat d'Europe remporté par l'Angleterre à domicile cet été.

Quant à Putellas, elle a terminé meilleure marqueuse de la Ligue des Champions avec 11 buts, permettant au FC Barcelone d'atteindre la finale de l'édition remportée finalement par l'Olympique lyonnais (3-1).

Mais la Ballon d'Or féminin 2021 avait été contrainte de déclarer forfait pour le Championnat d'Europe avec la sélection espagnole, en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Lena Oberdorf (Wolfsburg), vice-championne d'Europe et meilleur espoir de l'Euro à 20 ans, est la troisième finaliste en lice pour ce trophée.