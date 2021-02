Kevin De Bruyne voit le bout du tunnel: le Diable Rouge est proche d'un retour

Absent depuis le 21 janvier, Kevin De Bruyne serait proche de faire son retour à la compétition. Une bonne nouvelle pour Manchester City, mais surtout pour les Diables Rouges.

Manchester City va retrouver son maître à jouer. Kevin De Bruyne, absent depuis 25 jours en raison d'un claquage tendineux, est sur le retour. Le Diable Rouge pourrait même retrouver la compétition dans les prochains jours, plus précisément le weekend prochain, contre Arsenal.

Interrogé par Sky Sports, Pep Guardiola a confirmé que le joueur était sur le bon chemin. "Les docteurs m’ont dit qu’il pourrait peut-être reprendre cette semaine", a affirmé le tacticien catalan. "Il se rétablit vite en général, ce qui est positif, mais ça peut aussi être mauvais. J’ai rappelé aux médecins ce qui s’était passé quand on a été champions pour la deuxième fois. La plupart du temps, il était blessé, parce qu’il revenait et se blessait à nouveau. Nous voulons être sûrs que, s’il revient, c’est parce qu’il est totalement rétabli et prêt à jouer", a-t-il cependant ajouté.

Manchester City a engrangé de précieuses unités malgré l'absence de De Bruyne. Le club pointe solidement en tête de la Premier League avec 53 points, 7 de plus que Manchester United. Avec le retour du Belge, les Citizens vont retrouver une arme de premier ordre. Le tout à une poignée de jours d'un huitième de finale de la Ligue des Champions face à Mönchengladbach. Il pourrait aussi, dès lors, jouer avec les Belges au mois de mars.