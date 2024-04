L1: Lyon toujours plus haut, Clermont au bord du précipice

Un spectacle total, une fin de match électrique et Lyon qui n'en finit plus de remonter au classement.

Lyon est venu à bout de Brest dans un festival de buts (4-3) et une fin de match tendue lors de la 29e journée de Ligue 1 qui a vu Clermont décrocher de la course au maintien.

C'est le champion du monde 2018 Corentin Tolisso qui a ouvert le score (1-0, 18e) avant que Brest ne renverse tout en moins de dix minutes en seconde période.

Steve Mounié de la tête (60e) et un doublé de Romain Del Castillo (64e, 68e) ont permis à Brest de faire le break (3-1).

Mais deux minutes plus tard, Alexandre Lacazette, le capitaine lyonnais, a entretenu l'espoir grâce à son 15e but cette saison (3-2, 70e), avant que Nicolás Tagliafico, servi par Rayan Cherki, n'égalise à la 79e (3-3). Avant cette fin de match totalement folle marquée, en plus du pénalty, par les expulsions de Tagliafico et Lees-Melou (86e).