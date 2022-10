La magie de la FA Cup: ce gardien de D9 anglaise urine dans un buisson et prend un carton rouge (vidéo)

Les premiers tours de la FA Cup ont un charme fou. Chaque année, des histoires incroyables nous proviennent de ces rencontres entre des clubs anglais de divisions inférieures. Ce fut encore le cas au début du mois lors d'un duel entre Blackfield et Langley FC. La rencontre s'est terminée dans le gardien local, Connor Maseko, qui a pris un carton rouge.

Ce dernier a été sanctionné pour avoir été se soulager dans un buisson. "J'ai eu besoin d'aller aux toilettes pendant presque tout le match. J'ai oublié d'y aller à la mi-temps parce que j'étais focalisé sur les consignes du coach et les discussions avec mes coéquipiers... Alors quand le ballon est sorti du terrain pour se nicher juste à côté d'un buisson, je me suis dit que l'occasion était trop belle", a raconté le jeune homme de 19 ans dans une interview accordée à The Athletic.

Les images montrent le gardien se dépêcher d'uriner avant de prendre le ballon et de revenir vers la pelouse. L'arbitre, témoin de la scène, lui tend alors un carton rouge, évoquant le fait qu'il ait pu choquer des enfants, jugeant donc son comportement offensif et inapproprié. Blackfield s'est incliné au terme d'un rematch, perdu 3-2 après le 0-0 du premier duel.