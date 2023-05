Lauréat d'un prestigieux prix, Lionel Messi boycotte le PSG lors de son discours de remerciements

"C'est toujours agréable de recevoir ce genre de reconnaissance. Je fais un sport collectif et cette année, j'ai réalisé mon plus grand rêve : gagner la Coupe du monde avec mon équipe nationale. Cela m'a coûté cher, à la fin de ma carrière." Le septuple Ballon d'Or a ensuite rendu hommage à l'Argentine et... au FC Barcelone :"J'ai eu beaucoup de joie avec Barcelone et beaucoup de tristesse avec l'équipe nationale, a-t-il confié sur la scène. J'ai eu beaucoup de difficultés sur mon chemin et cela m'a permis de les surmonter."

Il conclut son discours en faisant preuve de gratitude envers son entourage :"Je suis reconnaissant envers ma famille et mes proches, qui me respectent. J'ai pu réaliser mon rêve. Cela a pris beaucoup de temps, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée et qui soit arrivée à notre pays après une si longue période. Tout ceci, c'est pour l'Argentine et je le répète: merci beaucoup".

Alors que la remise des prix avait lieu dans la capitale française, le joueur du Paris Saint-Germain n'a pas fait une seule fois mention au PSG, ce qui confirme que l'histoire d'amour entre les deux parties sembles définitivement terminée.