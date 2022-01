Le mercato EN DIRECT: le Bayern hésite à vendre Robert Lewandowski, Witsel aura le choix cet été

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

LES TRANSFERTS DES DIABLES ROUGES

Thomas Vermaelen va mettre un terme à sa carrière et s'engager... chez les Diables Rouges. (Lire l'article complet)





Selon le Bild, le Borussia Dortmund ne conservera pas Axel Witsel. Devenu réserviste, le Diable Rouge sera donc libre de s'engager avec le club de son choix l'été prochain. La Juventus et le Galatasaray sont actuellement cités comme prétendants.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Selon le journal allemand Bild, le Bayern Munich s'inquiète pour Robert Lewandowski. Le club aimerait le prolonger, alors que son contrat expire en 2023. S'il refuse, alors une vente cet été sera priorisée pour obtenir un montant sur l'opération. Le club aimerait être fixé dans les prochains jours pour lui chercher un successeur.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Le Bayern n'a aucun intérêt à laisser filer Lewandowski gratuitement. Pour autant, une prolongation semble nettement plus probable qu'un départ à ce stade.

L'aventure va se poursuivre entre Hugo Lloris et Tottenham. Le Français a prolongé jusqu'en 2024 avec les Spurs, près de 10 ans après son arrivée sur place. Le choix de la stabilité pour le gardien de 35 ans.

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait changer d'air, cet hiver ou au plus tard cet été, selon Sky Sports. Le joueur gabonais n'est plus en odeur de sainteté à Arsenal et serait pisté par Marseille et le PSG, alors que la Juventus, le FC Séville et l'AC Milan seraient eux aussi attentifs à sa situation personnelle.

Diego Carlos est tout proche de Newcastle. Selon Fabrizio Romano, le club anglais a un accord avec le joueur de 28 ans mais peine à convaincre le FC Séville. Une nouvelle offensive est prévue dans les prochaines heures pour tenter de faire plier le club andalou.

L'Equipe affirme que le PSG a entamé des tractations pour s'offrir Tanguy Ndombélé dès cet hiver. Le club français cherche une solution financière pour recruter le joueur des Spurs, qui ne veulent pas le retenir. Un prêt avec option d'achat serait la piste privilégiée à ce stade.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Ndombélé est poussé vers la sortie. Tottenham cherche une issue. Le PSG se dessine comme la destination idéale et peut trouver une solution.

Eliaquim Mangala s'est engagé avec l'AS Saint-Etienne jusqu'à la fin de la saison, a indiqué le club français jeudi. L'ancien défenseur du Standard était sans club depuis la fin de son aventure à Valence l'été dernier. Mangala, aujourd'hui âgé de 30 ans, a lancé sa carrière en Belgique. Passé par les équipes de jeunes de Lustin, Wépion et Namur, le défenseur français avait rejoint le Standard en 2008. Il avait quitté les bords de Meuse pour le FC Porto en 2011. Manchester City était allé le chercher en 2014 et l'avait prêté à Valence et Everton. Il avait ensuite signé pour deux ans à Valence en 2019.

La Parisien annonce que le prix fixé pour Ousmane Dembélé n'est que de 20 millions d'euros. Le Barça veut le vendre le plus rapidement possible, alors que le joueur a des exigences financières inaccessibles pour une prolongation de son contrat.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

L'Union va continuer son mercato. Le club bruxellois est sur le point de s'attacher les services de Cameron Puertas, le milieu de terrain de Lausanne, contre 1,15 million d'euros. Selon La Dernière Heure, il passera sa visite médicale et signera son contrat dès aujourd'hui.

Les choses bougent aussi à Anderlecht. Selon le Daily Sun, le club veut recruter le milieu de terrain de 24 ans Teboho Mokoena, qui évolue à SuperSport United, en Afrique du Sud. Le Sporting serait en concurrence avec Mamelodi Sundowns.