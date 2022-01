Un retour 11 ans plus tard ? Axel Witsel intéresserait le Standard

L'avenir d'Axel Witsel est décidé au Borussia Dortmund. Décevant et relégué à un rôle de réserviste ces derniers mois, le Diable Rouge ne sera pas prolongé et quittera donc librement le BVB l'été prochain, selon le Bild. Arrivé il y a 3 ans, le milieu de terrain ne quittera en revanche pas le club cet hiver, mais pourra négocier librement avec ses prétendants dans les prochaines semaines.

Selon Sport1, le Belge envisage sérieusement de revenir en Belgique. Son ambition serait, à 33 ans, de retrouver du rythme afin de jouer le Mondial 2022 dans la peau d'un titulaire avec notre équipe nationale. Selon le média allemand, le Standard, où il a commencé sa carrière et qu'il a quitté en 2011, serait tenté par son ancien joueur. Aucune approche n'a encore été faite et les conditions salariales du joueur, de l'ordre de 7,5 millions d'euros par an actuellement, pourraient freiner le deal.

Galatasaray et la Juventus seraient aussi intéressés.

Indice de crédibilité: 2,5/5, probable. La Juventus courtise Witsel depuis des années. Le Galatasaray peut lui offrir un bon challenge à prix d'or. Le Standard devra miser sur le facteur émotionnel et le convaincre de lâcher une énorme marge salariale. Mais Witsel a déjà investi dans le stade et a une attache très particulière avec les Rouches. Difficile de prédire.