Mercato: voici les rumeurs et transferts du 23/07

(c) belga

Suivez l'actu du mercato en direct sur notre site rtlinfo.be !

Les dates du mercato

Allemagne : 1 juillet au 31 août

Angleterre : 9 juin au 31 août

Belgique : 15 juin au 31 août

Espagne : 1 juillet au 31 août

France : 9 juin au 31 août

Italie : 1 juillet au 31 août

Pays-Bas : 9 juin au 31 août

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Le club londonien de Tottenham a annoncé ce matin le prolongement du contrat d'Heung-Min Son. Le joueur Sud-Coréen de 29 ans est au club depuis 2015. Il a inscrit 107 goals et délivré 64 assists en 280 matchs. Il a signé un contrat jusque juin 2025.

L'ancien international brésilien Paulinho, passé notamment par Tottenham, le FC Barcelone et la Chine, a signé un contrat de trois ans avec Al Ahly, a indiqué le club saoudien jeudi.

Le défenseur international argentin Ramiro Funes Mori, qui évoluait en Espagne à Villarreal, a signé un contrat de deux ans avec Al-Nasr, a annoncé jeudi le club saoudien. "Le joueur a signé un contrat de deux ans avec option de renouvellement", a écrit Al-Nasr sur son compte Twitter.

Harry Kane n'est pas près de trouver une porte de sortie. L'attaquant anglais avait fait part, en fin de saison dernière, de ses envies de quitter Tottenham afin de rejoindre une équipe capable de remporter des trophées. Pourtant, Fabrizio Romano affirme que le président du club, Daniel Levy ne compte pas se séparer de son meilleur joueur. Kane avait fini meilleur buteur et meilleur passeur de Premier League la saison passée. "Tottenham met fin aux rumeurs autour de Harry Kane. Manchester City est intéressé mais la dernière offre remonte à un mois et était de 100 millions d'euros." précise le journaliste spécialisé dans les transferts.

Jadon Sancho est un joueur de Manchester United. L'Anglais a quitté le Borussia Dortmund pour signer à Manchester United contre un montant de 85 millions d'euros. Lire l'article complet.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le Standard de Liège et Joachim Carcela, le cousin de Mehdi, ont décidé de rompre le contrat du joueur de 21 ans d'un commun accord.

Nos confrères de Het Laatste Nieuws annonce que le Club de Bruges est sur le point de boucler une nouvelle arrivée. Le Diablotin Tibo Persyn, 19 ans, doit passer sa visite médicale cet après-midi, selon nos confrères néerlandophones. Persyn avait quitté Bruges en 2018 pour rejoindre les jeunes de l'Inter Milan. Le joueur devrait arriver sous la forme d'un prêt avec option d'achat. HLN précise les qualités sportives du joueur en affirmant que Persyn est "incroyablement rapide et puissant et peut gérer toutes les positions sur le flanc droit. Il offrira bientôt au bleu-noir une alternative à Mata à l'arrière droit et un attaquant supplémentaire à l'aile droite."

Le FC Bruges, encore lui, louera cette saison son attaquant tchèque Michael Krmencik au club champion de République tchèque, le Slavia Prague, annoncent vendredi les deux formations. Si le Slavia parvient à se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions cette saison, le prêt deviendra un transfert permanent.

Dylan Batubinsika, 25 ans, quitte l'Antwerp pour Famalicao, a annoncé vendredi le Great Old. Le défenseur central français a signé un contrat de quatre ans avec le club portugais.