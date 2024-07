Le mercato EN DIRECT: un géant italien veut s'offrir Romelu Lukaku

La Gazzetta dello Sport annonce que Romelu Lukaku est désormais ciblé par l'AC Milan. Le club italien serait intéressé et aurait déjà sondé la direction de Chelsea, qui réclame 44 millions d'euros pour l'attaquant de 31 ans, qui ne sera plus prêté cette saison.

La Roma a confirmé ce mardi les départs de Rui Patricio et Leonadro Spinazzola . Ils ne seront pas conservés et sont libres de s'engager où ils le souhaitent.

Et si Manchester City se lançait dans la piste... Joshua Kimmich ? L'Allemand veut, selon Sky Sports et le Daily Star, tenter le coup et rejoindre Pep Guardiola en Angleterre. Reste à savoir ce qu'en pensera le club anglais, alors que la relation entre Kimmich et Guardiola est excellente depuis leur collaboration au Bayern Munich.

Les transferts en Belgique

Selon la Dernière Heure, Mohammed Amoura pourrait quitter l'Union Saint-Gilloise dans les prochaines semaines. Les négociations sont en cours entre le club bruxellois et Wolfsburg, qui devra cependant mettre plus de 15 millions d'euros sur la table pour l'attirer.