Le mercato EN DIRECT: une première offre pour Lukaku, l'Atlético boucle le transfert de l'été

Romelu Lukaku ferait l'objet d'une première offre concrète, selon Radio 24. Le Napoli aurait ainsi proposé un montant de 30 millions d'euros, bonus compris, pour convaincre Chelsea de lâcher le Diable Rouge. Les Blues en réclament tout de même 40 millions d'euros. Rappelons que Lukaku, indésirable chez les Blues, s'entraîne actuellement avec les U21.

