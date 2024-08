Surprise au PSG: la star du basket Kevin Durant pourrait investir dans le club

En effet, le PSG se serait tourné vers le joueur afin de séduire le public américain, à 2 ans de l'organisation de la Coupe du Monde, qui se déroulera là-bas, mais aussi au Canada et au Mexique. Durant a déjà visité le campus du PSG, soit son nouveau centre d'entraînement, allant à la rencontre de divers joueurs, notamment chez les jeunes et dans l'équipe féminine.

Kevin Durant va avoir un nouveau défi à relever. Le joueur américain, l'une des plus grandes stars de la NBA, devrait devenir l'un des actionnaires minoritaires du PSG dans les prochaines semaines. Si le montant précis de son investissement n'est pas connu, ses raisons, elles, seraient en revanche plus claires.

"Kevin est un athlète inspirant, un investisseur et un modèle universel, tant sur le terrain qu'en dehors. Nous sommes extrêmement fiers de son lien avec la famille du Paris Saint-Germain car nous partageons les mêmes valeurs et la même vision. Nous avons hâte de renforcer nos liens et de travailler en collaboration avec Kevin et Boardroom pour offrir le meilleur du sport et du divertissement aux fans du monde entier", avait alors indiqué Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, qui est aussi un ami de l'Américain.