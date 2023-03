Ligue 1: Brice Samba chez les Bleus, l'obstiné récompensé

Des années à ronger son frein, puis une ascension fulgurante de la D2 anglaise aux Bleus en moins d'un an: voici la trajectoire de Brice Samba, gardien de Lens qui découvrira l'équipe de France après la réception d'Angers samedi (21h00) lors de la 28e journée de Ligue 1.

"Je vais bien regarder cette liste, j'espère y être", avait prévenu Brice Samba début mars, en conférence de presse. Ses performances cette saison en tant que dernier rempart de la meilleure défense de L1 et son aisance balle au pied lui ont permis d'être préféré à Alban Lafont, le gardien de Nantes.

A quasiment 29 ans, pourtant, le portier sang et or aurait pu penser son heure passée. La semaine prochaine, à Clairefontaine, il fera presque office d'ancien dans les vestiaires, seuls quatre joueurs étant plus âgés que lui dans la liste des 23 dévoilée par "DD".

Il faut dire que Brice Samba, s'il est aujourd'hui indiscutable dans les cages lensoises, a d'abord pris son temps. A l'été 2018, à 24 ans, il n'a qu'une grosse vingtaine de matches professionnels à son actif sous les maillots du Havre, de Marseille, de Nancy et de Caen.