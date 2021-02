Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les dates du mercato

Allemagne: du 2 janvier au 1er février

Angleterre: du 2 janvier au 1er février

Belgique: du 2 janvier au 1er février

France: du 2 janvier au 1er février

Espagne: du 4 janvier au 1er février

Italie: du 4 janvier au 1er février

Pays-Bas: du 4 janvier au 1er février

Portugal: du 5 janvier au 4 février

LES DIABLES ROUGES

Annoncé dans le viseur de West Bromwich Albion, Christian Benteke devrait cependant rester à Crystal Palace. Les deux clubs n'ont pas pu trouver un accord, rapporte Het Laatste Nieuws.

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

Avec les blessures deVirgil van Dijk, Joël Matip et Joe Gomez, Liverpool se cherche un défenseur. Les noms avancés sont ceux de Ben Davies (Preston North End, D2 anglaise) et de Ozan Kabak (Schalke 04).

D'après le journal catalan Mundo Deportivo, Isco voudrait quitter le Real Madrid encore cet hiver.

Dans une interview dimanche soir, la superstar Neymar a réaffirmé sa volonté de prolonger au Paris Saint-Germain (lire l'article complet).

Le Néerlandais Ibrahim Afellay (34 ans) met un terme à sa carrière de joueur de football professionnel (lire l'article complet).

Le milieu de terrain franco-sénégalais du CSKA Sofia Younousse Sankharé (31 ans) s'est engagé avec le Panathinaïkos pour 18 mois, a annoncé dimanche soir le club d'Athènes.

Le latéral droit de Strasbourg Kenny Lala, 29 ans, a signé un contrat de deux ans et demi avec l'Olympiakos, a annoncé lundi le club alsacien. Pour remplacer Lala dans le couloir droit, le club de Ligue 1 s'est fait prêter dimanche Frédéric Guilbert par Aston Villa. Le Normand de 26 ans n'était plus guère utilisé par le club de Birmingham, actuel 9e de Premier League.

La Lazio Rome a annoncé dimanche soir avoir mis "de commun accord" un terme au contrat de Silvio Proto, qui était lié au club romain jusqu'à la fin de saison (lire l'article complet).

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Tarik Tissoudali quitte le Beerschot et s'est engagé à La Gantoise, a confirmé le club anversois lundi. L'attaquant néerlandais de 27 ans était en fin de contrat chez les 'Rats'. Il était arrivé au Beerschot en 2018 en provenance du Havre en France. Il a disputé 78 rencontres pour le matricule 13 et inscrit 19 buts, dont le dernier samedi contre Oud-Heverlee Louvain en championnat. Cette saison, l'attaquant néerlandais est une des révélations de la saison avec huit buts et six assists en 19 matches de championnat. Il était en fin de contrat en juin prochain et le Beerschot a précisé que le joueur ne souhaitait pas prolonger.

Cédric Nuozzi, un jeune attaquant de 15 ans, a signé son premier contrat professionnel avec le Racing Genk, ont annoncé les Limbourgeois lundi. Nuozzi était arrivé à Genk l'été dernier en provenance du Standard. "Pendant les trois prochaines saisons, il va poursuivre son développement en tant que footballeur", a précisé le Racing dans son communiqué.

Le défenseur espagnol Pol Garcia quitte Saint-Trond pour rejoindre le FC Juarez au Mexique, a annoncé le club trudonnaire lundi. Garcia, 25 ans, était arrivé chez les Canaris en 2018 en provenance de la Juventus qui l'avait prêté à plusieurs clubs de Serie B, la deuxième division italienne, depuis 2014. L'Espagnol a disputé 65 rencontres pour les Trudonnaires et inscrit trois buts.

Le Cercle de Bruges a mis un terme à la collaboration avec son entraîneur anglais Paul Clement ainsi que son assistant Nigel Gibbs. Le club brugeois, avant-dernier de D1A après 25 journées, l'a annoncé lundi. Jimmy De Wulf et Wouter Artz vont temporairement diriger l'équipe première. Clement, ancien adjoint de Carlo Ancelotti, n'aura pas résisté à la défaite à Saint-Trond dimanche (3-0).