Les Belges à l'étranger - Silvio Proto et la Lazio se séparent

(Belga) La Lazio Rome a annoncé dimanche soir avoir mis "de commun accord" un terme au contrat de Silvio Proto, qui était lié au club romain jusqu'à la fin de saison.

Silvio Proto, 37 ans, était arrivé à la Lazio en 2018 en provenance de l'Olympiacos. Gardien réserviste à Rome, l'ancien Diable Rouge n'a plus joué depuis un an avec le club romain, où il était devenu 3e ou 4e gardien. Blessé à la main, il avait déjà laissé entendre qu'il pourrait mettre un terme à sa carrière cette année. Silvio Proto s'est révélé à La Louvière en 1999. Passé à Anderlecht en 2005, il est demeuré onze ans au Parc Astrid, de 2005 à 2016, avec un prêt au Germinal Beerschot lors de la saison 2008-2009. Le portier hennuyer a quitté Anderlecht pour Ostende en 2016, et a mis le cap sur Le Pirée en 2017. Elu Gardien de l'année en 2005, 2012 et 2013, Proto a été six fois champion de Belgique avec Anderlecht (2006, 2007, 2010, 2012, 2013 et 2014). Son palmarès compte aussi deux succès en Coupe de Belgique (une avec La Louvière en 2003 et une avec Anderlecht en 2008) et six en Supercoupe de Belgique. Proto a été appelé à 13 reprises en équipe nationale entre 2004 et 2011. (Belga)