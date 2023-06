"Peu importe où je vais, les gens me voient": le cyborg Haaland se confie sur son quotidien de star du ballon rond

À la veille du choc entre Manchester City et Manchester United en finale de FA Cup, Erling Haaland s'est confié à BBC Sport. Il a abordé le foot évidemment, en reconnaissant qu'il a une bonne marge de progression et qu'il peut s'améliorer sur "tout".

Mais il y a des choses qu'il ne peut pas changer, notamment son physique de titan. "Je mesure 1,96m, j’ai de longs cheveux blonds, alors peu importe où je vais, les gens me voient." Mais pas de quoi effrayer l'attaquant, qui a l'habitude de jouer face à des milliers de personnes et qui en a toujours rêvé : "J’essaie de profiter de chaque moment" affirme-t-il. Avant de poursuivre : "Ma vie a changé bien sûr. Je ne peux plus vivre normalement. C’est ma vie, je n’ai pas le droit de me plaindre et je ne peux rien y faire."