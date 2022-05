Un adieu émouvant: Luis Suarez, entouré de ses enfants, fond en larmes pour son dernier match au stade de l'Atletico (vidéo)

Le Wanda Metropolitano de Madrid, stade de l'Atletico, a connu un moment très émouvant dimanche soir après la rencontre contre le FC Seville (1-1). Les supporters colchoneros ont dit adieu à Luis Suarez et Hector Herrera qui quitteront le club à la fin de la saison.

"A la fin du match, ne vous levez pas de votre siège, car nous vivrons un moment très spécial", a demandé le club à ses supporters présents dans le stade.

Après la rencontre, Suarez et Herrera ont chacun fait un tour d'honneur avec leur famille pour saluer une dernière fois le public de leur club qu'ils quitteront tous les deux après le dernier match de la saison, dimanche prochain, sur le terrain de la Real Sociedad.

"Je veux remercier un à un tous les supporters de l'Atlético. L'affection que vous m'avez témoignée dès mon arrivée m'a impressionné, je ne l'oublierai pas. Je vous remercie du fond du cœur. Et mes coéquipiers aussi. J'ai essayé de vous le rendre sur le terrain, je me suis donné à 200% pour le club qui m'a ouvert ses portes", a confié Suarez après le coup de sifflet final.

"Je retiendrai tout l'amour des gens dans la rue au quotidien, malgré le fait de ne pas avoir pu profiter des supporters la saison passée. Je garde l'Atlético dans mon cœur. Aupa Atléti !", a salué le "Pistolero" uruguayen. Contre Séville, Suarez a été titularisé à la pointe de l'attaque aux côtés d'Antoine Griezmann, son ancien coéquipier au FC Barcelone. Herrera, pour sa part, a débuté le match sur le banc des remplaçants.

Durant le match, les supporters ont déployé une banderole qui affichait "Merci 'Lucho' pour avoir fait de nous des champions".

Suarez a été remplacé par Matheus Cunha à la 65e, et est sorti très ému, avant de fondre en larmes sur le banc. Herrera, lui, est entré à la 78e à la place de Rodrigo de Paul.

"Luis Suarez est un magnifique joueur et une grande personne. Il mérite tout ce qui lui arrive dans ce club et il aura ici toujours une place à part. Au musée, au stade, n'importe où. Luis Suarez aura une place de choix. On gardera un très bon souvenir de lui. Il a été un magnifique joueur, un de ceux qui nous a aidés à gagner la Liga (en 2020-2021, NDLR)", a salué Enrique Cerezo, président de l'Atlético, avant le coup d'envoi sur une chaîne de télévision espagnole.