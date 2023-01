Un petit parfum d'Hazard: la nouvelle pépite de Chelsea passe tout près d'un but colossal pour ses débuts (vidéo)

Distancés dans la course à la Ligue des champions, Liverpool et Chelsea n'ont pu faire mieux qu'un triste nul (0-0) qui n'arrange personne en ouverture de la 21e journée de Premier League, samedi.

Si Liverpool gagne provisoirement une place (8e), en dépassant Brentford à la différence de buts, alors que Chelsea reste 10e, ces trois équipes ayant 29 points, neuf longueurs les séparent toujours du top 4. Le match avait pourtant failli partir sur de bonnes bases avec un but de Kai Havertz, sur un corner, mais il a été annulé après consultation de la VAR, pour hors-jeu.

Cette première frayeur n'a pas encouragé Liverpool -- où Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Jordan Henderson ou Darwin Nunez étaient sur le banc au coup d'envoi, alors que le jeune Stefan Bajcetic, 18 ans, était titulaire au milieu --, à prendre des risques.

Chelsea s'est montré un peu plus entreprenant, mais guère tranchant, et hormis une tête de Benoït Badiashile au deuxième poteau, repoussée sans trop de mal par Alisson (32e), la première période a été digne d'un match de milieu de tableau. Malgré un peu plus d'agressivité au retour des vestiaires, les Reds sont restés inoffensifs.

Une frappe de Cody Gakpo en pivot (69e), une autre de Nunez en angle fermé (76e), n'ont guère réveillé un Anfield aussi apathique que son équipe.

Graham Potter, de son côté, a offert ses premières minutes de jeu à Mykhailo Mudryk à partir de la 55e minute. La pépite ukrainienne à 100 millions d'euros s'est offert un petit slalom dans la défense adverse, ponctuée d'une et frappe au coin des six mètres dans le petit filet (64e), avant de rater son contrôle après avoir été trouvé, seul, au deuxième poteau par Hakim Ziyech 71e).

Mais 0-0 est un score parfaitement logique au vu de la prestation des deux équipes comme paralysées par la peur des erreurs individuelles et qui ne semblent, ni l'une ni l'autre, capable de se montrer à nouveau conquérantes à brève échéance.