Hugo Ekitike prêté à l'Eintracht Francfort

Arrivé au PSG à l'été 2022 et très peu utilisé, l'attaquant de 21 ans n'a plus joué depuis le 12 août et la 1re journée de Ligue 1 face à Lorient (0-0). Il cumule 4 buts et 4 passes décisives en 33 matches.

L'ancien Rémois s'est rendu jeudi dans l'après-midi en Allemagne pour passer une visite médicale et a signé son prêt avant 18h00, heure de la fin du mercato outre-Rhin.