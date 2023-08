Josko Gvardiol s'engage avec Manchester City

Josko Gvardiol, 21 ans, a officiellement rejoint Manchester City. Il a signé un contrat de cinq jusqu'en juin 2028. L'information a été communiquée par le club champion d'Angleterre et d'Europe, samedi matin. Le défenseur central croate quitte donc le RB Leipzig après deux saisons. Il était arrivé en Allemagne en juillet 2021 pour 18,8 millions d'euros. Il rejoint la Premier League contre un chèque d'environ 90 millions d'euros, selon plusieurs médias. Ce qui ferait de lui le défenseur central le plus cher de l'histoire, juste devant Harry Maguire et ses 87 millions d'euros lors de son transfert à Manchester United.

Josko Gvardiol a disputé 87 rencontres pour le compte du RasenBallsport Leipzig avec cinq buts et trois passes décisives à la clé. Avant de rejoindre la Bundesliga, il avait joué entre 2010 et 2021 au Dinamo Zagreb. Avec la sélection nationale croate, le natif de Zagreb a disputé 21 matchs et inscrit deux buts. Il a également fait partie de l'équipe qui a terminé troisième de la Coupe du monde 2022 au Qatar et fait forte impression.

Gvardiol "devient la deuxième recrue de la fenêtre de transfert estivale en vue de la campagne 2023/24, suivant les traces de son compatriote Mateo Kovacic", souligne City sur son site.