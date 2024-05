La FIFA introduit un carton rose en cas de commotion pour les joueurs

Ainsi, en plus des cinq (ou six en cas de prolongation) possibilités de remplacement habituelles, un changement supplémentaire sera possible en cas de suspicion de blessure à la tête. L'arbitre ou le quatrième officiel doit être informé par le sélectionneur national qui souhaite utiliser le remplacement supplémentaire. L'arbitre sort alors un carton rose pour le joueur en question.

Après avoir reçu le carton, le joueur en question doit immédiatement se rendre au vestiaire et, si nécessaire, dans un centre médical. Dans les 24 heures, le médecin examinateur doit envoyer à la Commission médicale de la CONMEBOL un rapport médical sur les blessures du joueur en question, afin d'éviter toute fraude.