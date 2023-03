La Fiorentina et Lech Poznan filent en quart de finale

La Fiorentina a décroché une large victoire à Sivasspor (1-4) lui assurant leur place en quarts de finale de la Conference League, jeudi, au lendemain de la qualification de La Gantoise. Après une demi-heure de jeu, les visités ont ouvert la marque sur un but d'Erdogan Yesilyurt (1-0, 35e) mais les Italiens sont revenus dans la partie avec une égalisation d'Arthur Cabral (1-1, 44e).

En seconde période, la Fiorentina a planté un deuxième but signé Nikola Milenkovic (1-2, 62e). Le troisième but italien a été marqué par Dimitrios Goutas contre son camp (1-3, 78e). Gaetano Castrovilli a parachevé la victoire italienne d'un quatrième but en fin de rencontre (1-4, 89e).

De son côté, le Lech Poznan s'est imposé sur le terrain de Djurgarden (0-3) et a décroché son ticket pour les quarts de finale en partie assuré grâce à sa victoire à domicile lors du match aller (2-0). Les Suédois devaient remonter un retard de deux buts mais l'exclusion de Marcus Danielsson juste avant la mi-temps a mis à mal leurs plans. En seconde période, Filip Marchwinski (0-1, 77e), Nika Kvekveskiri (0-2, 90e+1) et Michal Skoras (0-3, 90e+2) ont largement assuré le succès des Polonais.