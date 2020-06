La Liga - Nouveau faux pas de Barcelone, accroché par l'Atlético Madrid d'un très bon Carrasco

(Belga) Dans un match qui pourrait s'avérer crucial pour le titre, le FC Barcelone a été accroché par l'Atlético Madrid (2-2) mardi soir lors de la 33e journée de la Liga. Malgré le 700e but en carrière de Lionel Messi, le Barça a perdu deux nouveaux points et pourrait voir le Real Madrid prendre quatre longueurs d'avance. Titulaire et désigné homme du match, en provoquant les deux penalties de son équipe, Yannick Carrasco a été remplacé à la 85e minute du côté madrilène.

La partie, soutenue et d'un très bon niveau, n'a pas tardé à démarrer. Les Catalans ont ouvert le score sur un corner de Lionel Messi, dévié dans son propre but par Diego Costa (1-0, 11e). Mais les Colchoneros ont hérité d'un penalty provoqué par un très remuant Yannick Carrasco. D'abord arrêté par Marc-André ter Stegen, l'arbitre l'a fait retirer, estimant que le portier allemand avait démarré trop tôt. Saul Nigez, qui a pris le relais de Costa, n'a lui pas tremblé (1-1, 19e). Malgré deux grosses occasions de Lionel Messi (22e, 42e), le score n'a plus évolué avant la mi-temps. Le capitaine du Barça a ensuite remis les siens sur de bons rails en convertissant un penalty (2-1, 50e). L'Argentin, d'une subtile panenka, a inscrit le 700e but de sa carrière, 630 avec le Barça et 70 avec la sélection nationale argentine. Carrasco, sur un nouveau déboulé, a provoqué un second penalty en poussant Nelson Semedo à la faute. Malgré un tir touché par Ter Stegen, Saul Nigez a une nouvelle fois égalisé pour la phalange de Diego Simeone (2-2, 62e). Laissé sur le banc, le Français Antoine Griezmann est monté au jeu au début des arrêts de jeu. Mais le champion du monde n'a pas pu offrir la victoire aux siens. Après son partage au Celta Vigo (2-2) samedi, c'est une nouvelle contre-performance pour Quique Setién, dont l'avenir à la tête du Barça est plus que jamais incertain. Les Catalans comptent 70 points et pourrait voir le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard prendre quatre longueurs d'avance en cas de victoire contre Getafe jeudi. En début soirée, le FC Séville n'a pas eu de mal à sé défaire de Leganes. Les Blanquirrojos, vainqueurs 0-3 grâce à un doublé d'Oliver Torres et un but de Munir El Haddadi, s'accrochent à leur quatrième place, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. L'équipe de Pablo Sanz possède 57 points, cinq de plus que Getafe, 5e. Leganés (25 pts) s'enfonce lui dans la zone rouge, à 9 points du Celta Vigo, premier non-relégable. Auparavant, Majorque, en lutte pour le maintien, s'est imposé 5-1 contre le Celta Vigo. Les Majorquins restent 18e, avec 5 points de moins que leur adversaire du soir.