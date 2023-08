Le défenseur de Southampton Tino Livramento signe à Newcastle pour cinq ans

Le défenseur de 20 ans avait signé un contrat de cinq ans en août 2021 avec Southampton qui l'avait racheté à Chelsea pour 6 millions d'euros. À la suite d'une blessure au ligament croisé en avril 2022, l'Anglais n'a disputé que 34 matchs en deux saisons avec les Saints.

"Je suis très content d'avoir signé à Newcastle et j'ai hâte de jouer devant les fans", explique Tino Livramento sur le site web de son nouveau club. "Le football du coach est très attrayant et j'ai le sentiment que cela me convient en tant que joueur. Vu les prestations de l'équipe la saison dernière, j'ai hâte d'en faire partie."