Le président de l'UEFA veut introduire un plafond salarial en Europe "dès que possible"

Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin aimerait introduire un plafond salarial dans le football européen "dès que possible". Le Slovène estime qu'une limitation des montants dépensés dans le salaire des joueurs serait "la solution" pour préserver l'équilibre sportif des compétitions.

Cet été, l'UEFA introduira une nouvelle règle qui empêchera les clubs de dépenser en transferts et salaires plus de l'équivalent de 70% de leur revenu, à partir de 2025. Ceferin a néanmoins désigné un 'salary cap', un plafond salarial, comme la meilleure solution pour garder ceux-ci sous contrôle, et que "tout le monde était d'accord" parmi les clubs, petits comme grands.

"L'accord doit être collégial, entre chaque ligue et l'UEFA. Sinon, cela n'a pas de sens. J'espère que cela pourra être fait dès que possible. Nous venons de commencer à en parler, je pense que c'est la solution", a-t-il poursuivi. "C'est l'avenir. Je n'ai pas peur de propriétaires trop puissants, ou de quoi que ce soit. L'UEFA chapeaute les compétitions européennes et nous avons de bonnes relations avec l'Association Européenne des Clubs (ECA)."