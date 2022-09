"C'était une grande émotion": le jeune Abakar Sylla, 19 ans, est élu 'Homme du match' pour sa première rencontre en Ligue des Champions

Le jeune Abakar Sylla, 19 ans, a été élu homme du match pour sa touche première apparition en Ligue des Champions. Le défenseur s'est brillament illustré et a eu un rôlé déterminant dans la victoire du Bruges en inscrivant le seul but du match.

Après la rencontre, il a partagé sa joie à notre micro. "C'est une grande émotion. Premier match en Ligue des Champions et homme du match, c'est vraiment énorme".

Son but inscrit de la tête est particulier car le gardien capte le ballon, mais entre dans le goal avec. "Au début je pensais qu'il l'avait arrêté", confie le jeune Ivoirien. "Je ne peux que remercier les équipiers et le coach qui m'ont aidé à surmonter les épreuves. On va continuer de travailler pour atteindre plus de perfection."