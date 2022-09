Après la victoire, Haaland se moque gentiment de son ancienne équipe: "Ils n'ont pas réussi à m'arrêter"

Erling Haaland (attaquant de Manchester City et buteur décisif contre son ancien club, Dortmund, lors de la victoire à domicile 2-1 en Ligue des champions, au micro de BT Sports):

"A la fin, on a montré qui on était. Voilà ce qu'on est et c'est comme ça que l'on doit jouer. Je suis fier des 25 dernières minutes", a commenté le prodige norvégien. Sur son but acrobatique qui offre la victoire à son équipe, Haaland estime que "c'était un beau centre et c'est une victoire très importante".

Il s'agissait d'un match particulier pour l'attaquant qui affrontait ses anciens coéquipiers qu'il a quitté il y a à peine quelques mois. "C'était sympa de revoir tout le monde. Ils n'ont pas réussi à m'arrêter, puisque j'ai marqué. Mais ils ont bien joué, ils ont été bons. J'étais assez sûr qu'ils allaient me marquer tout le match parce qu'Edin (Terzic, le coach de Dortmund) me connaît très bien. Dortmund a été très bon aujourd'hui, mais c'est gagner les trois points qui compte", a cloncu le buteur qui compte désormais 26 buts en 21 matchs de Ligue des Champions.