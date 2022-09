Clean sheet pour Courtois, 100e victoire pour Ancelotti: le Real Madrid s'impose sans Eden Hazard (vidéo)

Deux matches, deux buts : grâce à Fede Valverde, décisif en fin de match, le Real Madrid a arraché un succès bienvenu 2-0 mercredi à domicile contre Leipzig pour la deuxième journée de Ligue des champions, un coup parfait avant le derby contre l'Atlético dimanche en Liga.

Karim Benzema est toujours blessé, mais le Real a trouvé un nouveau héros à choyer : l'Uruguayen Fede Valverde, déjà auteur d'un exploit personnel qui a enflammé Internet dimanche contre Majorque en Liga, a de nouveau délivré le Real avec un enroulé du gauche à la 80e, avant que Marco Asensio ne scelle le succès d'une reprise décroisée sur coup franc à la 90e+1.

Un but célébré avec une joie rageuse, les poings serrés. Car jusque-là, le match du Real n'avait rien de satisfaisant, et encore moins de séduisant.

Le "Pajarito" ("petit oiseau", en espagnol) a bien montré la voie aux siens, avec une énergie débordante sur son aile droite, mais le Real était comme engourdi, annihilé par la solide défense allemande.

Privé de Benzema, touché à la cuisse droite et incertain pour le derby dimanche, Carlo Ancelotti avait choisi de laisser Eden Hazard sur le banc et de titulariser Valverde avec le duo de Brésiliens Vinicius et Rodrygo (en N.9), l'attaque qui a débouché sur sept buts sur les deux derniers matches en l'absence du goleador français.

Et Asensio, qui avait montré son mécontentement de manière ostentatoire ce week-end après sa non-entrée en jeu contre Majorque, a saisi sa chance sur la scène européenne et doublé la mise, parachevant la 100e victoire d'Ancelotti comme entraîneur en Ligue des champions.