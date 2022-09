Manchester City-Dortmund EN DIRECT: Dortmund blinde sa défense, City ne trouve pas la faille et le match s'enlise

Manchester City reçoit le Borussia Dortmund ce mercredi soir en Ligue des Champions. La rencontre est à suivre dès 20h10 sur Club RTL, RTL Play et rtlsport.be

Suivez la rencontre EN DIRECT

Le match

38': Toujours aucun tir cadré pour CIty malgré les 65% de possession.

33': C'est compliqué de vous donner un commentaire bien précis parce qu'il ne se passe pas grand-chose, il faut l'avouer. Dortmund blinde sa défense et City ne parvient pas à trouver la faille. On n'aurait pas cru dire ça, mais le match de Bruges était plus emballant hier soir. On ne dit pas que Bruges est meilleur que City, mais disons que le spectacle était de meilleure qualité.

23': Haaland récupère le ballon et tente de passer plein centre, mais il est stoppé. La défense tient très bon côté allemand.

17': Première occasion pour Dortmund ! Ozcan trouve une ouverture, frappe, mais Ederson est bien sur la trajectoire.

15': Le schéma classique se remet en place. City a le ballon et fait tourner patiemment devant le rectangle du Borussia.

12': Première incursion de Joao Cancelo dans le rectangle adverse. L'Espagnol slalome mais ne parvient pas à servir un coéquipier. Le ballon est dégagé par la défense.

6': Pas encore vraiment d'action à souligner dans ce début de rencontre. Les deux équipes sont bien en place. On est clairement dans un round d'observation.

2': Comme à leur habitude, les Cityzens prennent possession du ballon et font circuler devant le rectangle du Borussia.

0': Le protocole a été respecté, l'arbitre siffle et c'est parti !

Une minute de silence est respectée avant la rencontre en mémoire de la reine Elisabteh II. Toujours en ce sens, l'hymne de la Ligue des Champions n'a pas été joué.

Bonsoir à toutes et tous, bienvenue ! C'est une superbe affiche qui nous attend ce soir, il va y avoir des buts. Terminez de vous préparer, on va commencer dans quelques instants.

Les compositions

Pep Guardiola a sorti l'artillerie lourde pour affronter le Borussia Dortmund. Ederson, Stones, Akanji, Ake, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (C), Mahrez, Haaland et Grealish sont titulaires. La plus grosse surprise est la présence sur le banc de Ruben Dias, véritable roc habituel de la défense des Skyblues.

Coté des Burussen, Thorgan Hazard va commencer la rencontre sur le banc tandis que Thomas Meunier va commencer comme titulaire.

Avant match

Pour remplacer Erling Haaland, justement parti à MAnchester City, Dortmund avait misé sur Sebastian Haller. Malheureusement le buteur a été diagnostiqué d'un cancer des testicules. Alors sans véritable tueur en attaque, Dortmund compte sur toute son équipe. En 14 buts marqués depuis le début de la saison, 10 joueurs différents ont scoré.

L'équipe de RTL Sport en plateau a rendu hommage a Michel Verschueren, décédé ce mercredi. Johan Walem se souvient d'une anecdote avec l'ancien dirigeant anderlechtois. "C'était un grand homme. J'ai beaucoup d'annecdotes, je me rappelle que quand on devait négocier les départs à l'étranger, il a balancé tous ses livres sur le bureau. Sa manière de faire était unique en Belgique."

Ce qu'il faut savoir

Manchester City va pouvoir compter sur son duo magique composé d'Erling Haaland et Kevin De Bruyne pour accueillir le Borussia Dortmund dans l'affiche de ce mercredi en Ligue des Champions.

Les deux clubs, à la lutte pour la première place du groupe G après leurs victoires initiales faciles, sur Séville pour les Mancuniens (4-0) et sur Copenhague pour Dortmund (3-0), pourraient prendre de jolies options pour la qualification en huitièmes de finale en cas de victoire.

Pour le buteur norvégien, il s'agira d'un match quelque peu particulier puisqu'il va affronter ses anciens coéquipiers à qui il a dit au revoir cet été au moment de s'envoler pour Manchester. Auteur de deux buts, le cyborg, comme il est surnommé, a l'occasion de rejoindre Robert Lewandowski (3 buts) au classement des buteurs de cette édition, voir même de le dépasser.