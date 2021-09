"Il va falloir encore travailler. On verra ce que ça donne. Il n'y a rien à penser du trio offensif, sur le terrain nous sommes 11 plus les remplaçants qui sont prêts à rentrer", a lâché Presnel Kimpembe, furieux, au micro de Renaud Terreur après le partage laborieux obtenu contre Bruges en Ligue des Champions.

Le Français ne comprend pas ce résultat mais souligne le sérieux brugeois. "C'est la Ligue des champions, c'est le haut niveau, face à une belle équipe de Bruges, il faut savoir le reconnaître, même si on n'a pas joué notre meilleur football. On a pris un point, le plus important reste le fait qu'on n'ait pas perdu. Il faut savoir respecter ces équipes-là. On sait que sur le papier on a l'équipe qu'il faut, maintenant il faut le démontrer sur le terrain. C'est une équipe qui n'a pas démérité ce soir".