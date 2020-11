"En première mi-temps, on a bien joué, on s'est créé des occasions et on leur a fait mal. EN 2e, on aurait pu mieux jouer, contrôler avec le ballon. On leur a laissé, même s'ils n'ont pas été trop, trop dangereux avec, mais on les a laissé revenir. On n'a pas su marquer plus, mais on va se contenter du 3-0".

"On a vu qu'on avait un bon groupe. Tout le monde peut jouer, le coach peut faire reposer certains joueurs. Axel a fait un très bon match en défense centrale".

"C'est bien, on prend la première place du groupe. On doit continuer comme ça".

"Je commence tout doucement à revenir, je prends de plus en plus de temps de jeu, je joue pas mal de minutes, c'est bien pour les jambes. Je n'ai pas encore le rythme pour enchaîner tout le temps 90 minutes mais au fil du temps, ça va venir. Je suis content d'avoir lancé ma saison avec un but en Ligue des champions. J'avais marqué un but lors du premier match de Coupe, mais là, c'est différent: c'est la Ligue des champions".