L'entraîneur croate Dalic prolonge son contrat jusqu'à la Coupe du monde 2026

"Zlatko Dalic a absolument rempli tous les objectifs qui lui étaient fixés au cours de ces cinq ans et demi, et en parallèle il a signé deux magnifiques parcours à la Coupe du monde en Russie et au Qatar où il a conduit la Croatie à la deuxième et la troisième place, devenant ainsi l'entraîneur le plus titré de notre histoire", a déclaré le président de la Fédération croate de football, Marijan Kustic.

"Par conséquent, je suis extrêmement heureux que nous ayons trouvé un accord afin de poursuivre cette coopération absolument brillante jusqu'à présent."

Dalic a ajouté : "J'ai souligné à plusieurs reprises que ce travail est le plus grand honneur et le plus grand plaisir que je puisse avoir en tant qu'entraîneur, et j'ai vraiment hâte de vivre le futur de cette équipe croate".