L'entraîneur des New York Red Bulls et Dante Vanzeir remercié

L'Autrichien Gerhard Struber n'est plus l'entraîneur des New York Red Bulls, le club de Dante Vanzeir, a annoncé le club de Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain, lundi.

Struber, 46 ans, entraînait le club new-yorkais depuis octobre 2020 et paie le mauvais début de saison de l'équipe. Après onze matches, New York ne compte qu'une victoire et occupe la dernière place de la Conférence Est de la MLS.

L'Autrichien avait fait l'objet de critiques le mois dernier pour ne pas avoir réagi lorsque Dante Vanzeir avait été accusé de racisme. Les supporters avaient demandé son licenciement. Vanzeir avait lui écopé d'une suspension de six matches et d'une amende. L'ancien joueur de l'Union devra aussi participer à des séances de formation et d'éducation supplémentaires ainsi qu'à un programme de pratiques "réparatrices".