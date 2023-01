Les Belges à l'étranger - Dries Mertens et Galatasaray écartent Antalyaspor

(Belga) En battant Antalyaspor 2-1 dans le cadre de la 19e journée du championnat de Turquie, Dries Mertens et Galatasaray ont aligné samedi une neuvième victoire d'affilée. Le Gala renforce ainsi sa première place avec 45 points contre 38 au Fenerbahçe de Michy Batshuayi, qui se rend à Umraniyespor, lundi.

Auteur d'un assist et d'un superbe but en Coupe, Mertens était à nouveau titulaire. Remplacé à la 90e, il n'a pas été partie prenante dans les buts de Mauro Icardi (49e, 1-0) et de Sheral Floranus contre son camp (59e, 2-1). Entre-temps, Antalyaspor (18 points, 15e) avait égalisé par Luiz Adriano (54e, 1-1). (Belga)