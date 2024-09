Atlético Madrid-Leipzig EN DIRECT: deux Diables Rouges vont débuter, Witsel est sur le banc

Ça ressemble fort à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques à Paris .Une pluie diluvienne au Stadio Métropolitano de Madrid avant le match entre l’Atletico Madrid et Leipzig ! #UCL #ATMRBL pic.twitter.com/OcRwJONjTF

19h58

Leipzig avec Vermeeren !

C'est la belle surprise belge du jour: Arthur Vermeeren est titulaire pour la première fois dans le milieu du jeu du club allemand. Quelques choix importants ont été faits en défense. Orban, Raum et Henrichs seront titulaires, pas de trace de Klostermann ou Geertruida sont sur le banc. On notera aussi la présence de Nusa et la titularisation, sans surprise pour le coup, de Loïs Openda.