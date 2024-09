Il a confondu le juge de ligne... avec Bernardo Silva: l'étrange boulette d'un défenseur de Manchester City

Manchester City et l'Inter Milan n'ont pas su se départager, hier soir, en Ligue des Champions. Les deux équipes se sont contentées d'un 0-0. Une rencontre lors de laquelle Manuel Akanji a commis un petit impair, avec une perte de balle qui fait le tour du monde.

Manuel Akanji a sans doute signé le geste le plus étrange de la semaine en Ligue des Champions. Le défenseur suisse, qui joue à Manchester City, a perdu le ballon en plein match contre l'Inter Milan. Cela peut arriver, mais pour le coup, la passe est totalement manquée et file... vers un juge de ligne. Le Suisse l'a confirmé dans une interview accordée à la télévision anglaise après la rencontre.

Sur cette phase, Akanji donne une passe appuyée, mais il ne trouve personne. La faute au maillot des Citizens, qui rendait hommage à Oasis et qui se différencie par une teinte jaunâtre. "Sur une action, j’ai confondu avec l’arbitre sur le côté. J’ai cru que c’était Bernardo Silva et je lui ai passé le ballon", a avoué, non sans rigoler, le défenseur de City. Il a donc cru que l'arbitre était en fait son équipier.

Comme quoi, tout peut toujours arriver dans le football.