C1: Exploit du PSG qui renverse le Barça et retrouve les demi-finales

Battu (3-2) à l'aller, le PSG a réussi mardi l'exploit de renverser le FC Barcelone (4-1) en Catalogne grâce à Dembélé, Vitinha et surtout Mbappé, auteur d'un doublé, et retrouve les demi-finales de Ligue des champions, une première depuis 2021.

Et comme tout est magique, la finale semble plus que jamais possible, tant le futur adversaire semble à la portée du PSG: Dortmund, que Paris a déjà battu en phase de groupe (2-0, 1-1).