C1: la Real Sociedad accroche l'Inter et s'offre la première place du groupe

Le leader de Serie A, irrésistible depuis le début du mois de décembre avec des victoires nettes sur Naples (3-0) et l'Udinese (4-0), avait fait tourner en mettant au repos son buteur providentiel Lautaro Martinez et son taulier du milieu de terrain Nicolo Barella. L'absence des deux meilleurs joueurs nerazzurri s'est fait sentir malgré l'activité de Marcus Thuram, et l'Inter ne s'est approchée du but de Remiro qu'à de rares occasions.

En fin de première mi-temps, un premier mouvement collectif abouti a vu la frappe d'Henrikh Mkhitaryan être sauvée sur sa ligne par l'ancien rennais Hamari Traoré (38e) mais le ballon était sorti sur le centre d'Alexis Sanchez. Le portier espagnol s'est ensuite bien couché sur une frappe timide de Di Marco, la première cadrée de la part des Milanais (45e).

La seconde période n'a pas été plus emballante, alors l'entraineur italien Simone Inzaghi a lancé le taureau Lautaro Martinez dans l'arène, l'Argentin alertant à son tour Remiro de la tête, sans grand danger (71e).