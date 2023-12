C1: Naples s'offre les 8e de finale et un coin de ciel bleu

Il a terminé 2e du groupe C, avec 10 points, derrière le Real Madrid, auteur d'un carton plein (18 pts).

Et ce grâce à un succès dans son stade Diego-Armando-Maradona où il a tant souffert et déçu cette saison, où il ne s'était plus imposé depuis plus deux mois.

Depuis le 27 septembre, les champions d'Italie en titre avaient concédé devant leur public quatre défaites, dont une contre le mal-classé Empoli (1-0) fatale à son entraîneur français Rudi Garcia, limogé le 14 novembre, et deux nuls.