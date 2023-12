C1: pour le PSG, les huitièmes ou la crise

Pour se faciliter la tâche et sortir premiers et la tête haute du difficile groupe F, ils devront battre le Borussia devant son "mur jaune", après leur match nul arraché à la dernière minute contre Newcastle le 28 novembre (1-1).

Le Paris Saint-Germain joue déjà sa saison mercredi à Dortmund: si les Parisiens ne veulent pas se précipiter dans la crise et la déprime hivernales, ils doivent se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des champions.

"C'est un match qu'on veut jouer pour le club, pour notre carrière. Cela peut nous lancer dans cette compétition pour le reste de la saison", a lancé mardi le capitaine Marquinhos, de retour de blessure. "Si je pensais que cette équipe n'avait pas le caractère pour s'imposer, je serai resté à la maison", a-t-il assuré.

Deuxième de son groupe avec deux défaites à l'extérieur (4-1 à Newcastle, 2-1 à Milan), le PSG doit éviter le pire contre les Allemands, déjà qualifiés: une élimination si tôt en C1 ne s'est encore jamais produite depuis 2011 et la prise de contrôle des Qataris.

Finir 3e de groupe et être reversé en Ligue Europa serait un échec, d'autant plus que le BVB devra jouer avec plusieurs absents, blessés (Nmecha, Ryerson) ou suspendu (Emre Can).